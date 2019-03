Lichtenwald (pol)Weil ein 28-Jähriger eine vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin übersehen hatte, ist es am Sonntagabend auf der L 1151 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 28-Jährige wollte gegen 20.10 Uhr mit seinem VW von der K 1209 auf die L 1151, nach links in Fahrtrichtung Schlichtern abbiegen. Obwohl er vorschriftsmäßig an der Stoppstelle angehalten hatte, übersah er die 54-Jährige, welche aus Lichtenwald kam, und fuhr in die Kreuzung ein. Die Kollision der Fahrzeuge war so heftig, dass beide Autos nach dem Unfall abgeschleppt werden mussten.

Die 54-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 9.000 Euro.