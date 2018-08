Anzeige

Esslingen (pol)Die 37 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes hat am Mittwochmorgen einem VW die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem laut Polizeiangaben ein Schaden von insgesamt rund 16.000 Euro entstanden ist. Die Frau fuhr gegen 10.40 Uhr die Weilstraße in Richtung Weil entlang und übersah auf Höhe des Stadions den von rechts, auf der Vorfahrtsstraße heranfahrenden Sharan. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision der Fahrzeuge, die beide aufgrund ihrer erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden mussten.