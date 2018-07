Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) Auf etwa 30.000 Euro wird der Schaden beziffert, der am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alte Talstraße und Aicher Straße entstanden ist. Ein 95-Jähriger war, wie die Polizei berichtet, gegen 17.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Alten Talstraße in Richtung Aicher Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Aicher Straße einbiegen, übersah dabei jedoch einen auf der vorfahrtsberechtigen Aicher Straße von links heranfahrenden Audi.

Dessen 26-jährige Fahrerin hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Fahrerin unverletzt blieb, wurden der VW-Fahrer und seine 96-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.