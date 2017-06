Esslingen (pol) - Zwei leicht Verletzte und ein Schaden von etwa 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr an der Einmündung der Weilstraße in die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ereignet hat, berichtet die Polizei. Ein 26 Jahre alter Fahrer einer Mercedes C-Klasse war auf der Weilstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Weil unterwegs. An der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 19-jährige Mazda-Fahrerin. Diese hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Autos im Einmündungsbereich zusammenkrachten. Beide Fahrer mussten aber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

