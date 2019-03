Filderstadt (pol) Nichtbeachten der Vorfahrtsregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Bernhausen ereignet hat. Ein 39-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Peugeot 206 auf der Lindenstraße in Richtung Scharnhäuser Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Wiesenstraße kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 40 Jahre alten Fahrerin eines Ford B-Max. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch jedoch keinen Rettungsdienst. Der Unfallverursacher sowie ein fünf Monate altes Baby der Frau, das ordnungsgemäß gesichert in einem Kindersitz saß, blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Ford musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.