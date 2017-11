Anzeige

Filderstadt (pol) - Das Missachten der Vorfahrt ist die Ursache für einen heftigen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gewesen. Eine 28-Jährige wollte kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem 1er BMW von der B 27 kommend nach links auf die L 1209 in Richtung Bernhausen abbiegen. Hierbei übersah sie den Renault Clio einer 45-Jährigen, die auf der Landesstraße in Richtung Plattenhardt unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin zog sich zudem leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.