Leinfelden-Echterdingen (pol) - Nicht richtig aufgepasst hat laut Polizei eine 21 Jahre alte Frau, als sie am Montagabend mit ihrem Ford Fiesta in der Echterdinger Straße unterwegs war. Die Fiesta-Fahrerin fuhr gegen 22 Uhr vom Sportpark Goldäcker kommend in Richtung Echterdingen ein und übersah hierbei einen von links aus Richtung Leinfelden kommenden 49-Jährigen Traktorfahrer, der ihr gegenüber Vorfahrt hatte. Obwohl dieser noch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver einleitete, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Autofahrerin zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. Am Fiesta und der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro.