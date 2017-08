Esslingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend entstanden. Ein 50-Jähriger bog mit seinem Renault kurz vor 18 Uhr von der Paracelsusstraße nach links in die Hirschlandstraße ab. Hierbei übersah der Fahrer den vorfahrtsberechtigten Land Rover einer 66-Jährigen, die in Richtung Hirschlandkopf unterwegs war. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt.

