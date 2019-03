Leinfelden-Echterdingen (pol)Vorfahrsmissachtung ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung Filderstraße und Karlstraße im Stadtteil Musberg ereignet hat. Ein 61-Jähriger war laut der Polizei kurz nach 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Filderstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Karlstraße einbiegen.

Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein und übersah dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kia. Dessen 69 Jahre alte Fahrerin hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an den beiden Autos ein beträchtlicher Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.