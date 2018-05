Anzeige

Stuttgart (pol) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Bludenzer Straße/ Burgenlandstraße ereignet hat, ist eine Person leicht verletzt worden. Der Sachschaden beträgt circa 45.000 Euro. Eine von der Burgenlandstraße in Richtung Stuttgarter Straße fahrende 36-Jährige übersah mit ihrem Seat den Citroen einer auf der Bludenzer Straße fahrenden 42-jährigen Fahrerin. Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant versorgt.