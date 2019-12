Esslingen (pol) Am Freitagnachmittag ist es in Pliensauvorstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem die Fahrerin eines Pkw auf eine vorfahrtsberechtige Straße eingefahren war. Die 71-jährige Fahrerin eines Pkw Volvo wollte um 14.45 Uhr vom Recyclinghof kommend nach links auf die Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung Ostfildern abbiegen. Dabei übersah sie eine 44-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz, die von Ostfildern kommend in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs war. Bei der Kollision wurde die 71-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.