Anzeige

Nürtingen (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 14.500 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 67-Jähriger fuhr am Neujahrstag mit seinem VW Polo um 13.50 Uhr von der Hermannstraße in die Metzinger Straße. Dabei übersah er den 1er BMW einer 21 Jahre alten Frau, die in Richtung B 313 fuhr und Vorfahrt hatte. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.