Aichwald (pol) Ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstanden. Kurz nach 16 Uhr war ein 82-jähriger Volvo-Fahrer nach Polizeiangaben von der Panoramastraße nach links in die Krummhardter Straße in Richtung Schanbach abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden VW Golf eines 63 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.