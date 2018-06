Anzeige

Filderstadt (pol)Zwischen Aichtal-Aich und Bonlanden kam es am Sonntag gegen 15.45 Uhr zu einem Unfall, weil ein Motorradfahrer die Vorfahrt eines BMW nicht achtete. Laut Polizeisprecher war der 46-Jährige auf der Kreisstraße 1225 von Aich in Richtung Bonlanden unterwegs. An der Einmündung zur K 1223 fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten und ohne anzuhalten in den Einmündungsbereich ein. Dabei krachte er in die rechte Fahrzeugseite eines in Richtung Harthausen fahrenden 1er BMW, dessen 25-jähriger Fahrer keinerlei Chance hatte zu reagieren. Der Biker stürzte daraufhin, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der BMW-Fahrer und seine 24 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Während der BMW fahrbereit blieb, wurde das Motorrad bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf knapp 5.000 Euro beziffert.