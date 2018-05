Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Laut Polizeibericht war der Mann gegen 9.45 Uhr in Richtung Karlstraße unterwegs und missachtete an der von rechts einmündenden Steinstraße die Vorfahrt der von dort einfahrenden 44-jährigen BMW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der Autos kam. Ein Rettungsdienst war an der Unfallstelle nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro.