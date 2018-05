Anzeige

Großbettlingen (pol) Die Nichtbeachtung der Verkehrsregel rechts vor links ist laut Polizei die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Straße Am See zugetragen hat. Um 9.15 Uhr war ein 18-Jähriger aus der Gemeinde mit seinem Mercedes in Richtung Ortsmitte unterwegs, gewährte jedoch an der von rechts einmündenden Jusistraße einer 50-jährigen Mazda-Fahrerin nicht deren Vorfahrt. Folglich kam es Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von 8000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrtauglich.