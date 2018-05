Anzeige

Ostfildern (pol) Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Uhlandstraße und Beethovenstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 19.45 Uhr mit seinem Peugeot auf der Beethovenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Uhlandstraße passieren. Laut Polizei übersah er dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Tigra. Dessen 41-jähriger Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem krachten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro beziffert.