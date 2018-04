Anzeige

Filderstadt (pol) Die Polizei berichtet von einem Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Verkehrsunfalls ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr, infolge einer Vorfahrtsverletzung auf der Nürtinger Straße. Ein 50-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Gartenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte anschließend die Nürtinger Straße geradeaus überqueren. An der dortigen Stoppstelle hielt der Fahrer ordnungsgemäß an und tastete sich zwischen den Fahrzeugen, die sich in Richtung B 312 stauten, in den Kreuzungsbereich hinein. In der Folge übersah er jedoch den von rechts kommenden Peugeot einer 20-Jährigen, die den Zusammenstoß mit dem Skoda nicht mehr verhindern konnte und leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung der jungen Frau war nicht notwendig. Beide Pkw mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.