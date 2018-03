Anzeige

EsslingenEin Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist bei der Kollision zweier Mercedes am frühen Dienstagmorgen in Mettingen entstanden. Eine 30-Jährige befuhr laut Polizei kurz nach 5.30 Uhr mit ihrer M-Klasse die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke und wollte nach links in die Cannstatter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte C-Klasse eines 39-Jährigen. Ersten Erkenntnissen nach blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt.