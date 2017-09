Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - An der Einmündung der Kemnater Straße zur Scharnhäuser Straße hat sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein schadensträchtiger Unfall ereignet, wie die Polizei berichtet. Ein 62-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war auf der Scharnhäuser Straße unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Kemnater Straße kommenden, 43-jährigen Fahrers eines Range Rovers. Das Fahrzeug des 43-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden beträgt rund 8.000 Euro.