Filderstadt (pol) - Nichtbeachten der Vorfahrt ist nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bonlanden gewesen. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin war kurz vor 19.30 Uhr auf der Rainäckerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hohe Straße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford Galaxy einer 43-Jährigen, die in Richtung Bonländer Hauptstraße fuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Anzeige