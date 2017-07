Kirchheim/Teck (pol) - Im Einmündungsbereich der Limburgstraße in die Römersteinstraße ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 34 Jahre alteAutofahrerin fuhr, nach Angaben der Polizei, gegen 20.45 Uhr die Limburgstraße in Richtung Gewerbegebiet Bohnau. An der Einmündung Römersteinstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten die 19-Jährige und ihre 16 Jahre alte Mitfahrerin leichte Blessuren. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

