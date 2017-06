Plochingen (pol) - Auf etwa 10 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20 Uhr an der Einmündung der Eisenbahnstraße in die Esslinger Straße entstanden ist. Nach Angaben der Polizei war ein 24-jähriger Urbacher mit seinem VW Golf auf der Eisenbahnstraße unterwegs. An der Einmündung zur Esslinger Straße wollte er nach links in die Vorfahrtstraße einbiegen und hielt an. Beim Anfahren übersah er jedoch einen aus Richtung Esslingen heranfahrenden VW Touran. Die 53-jährige Fahrerin des Touran hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Touran nach links abgewiesen und knallte gegen eine Betonrabatte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, klagte die Touran-Fahrerin über Schmerzen, wollte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Während der VW Golf noch bedingt fahrbereit war, wurde der VW Touran bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

