Neckartenzlingen (pol) - Auf etwa 10 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Einmündung der Melchiorstraße in die Metzinger Straße entstanden ist. Eine 36-jährige Pliezhäuserin war laut Polizei mit ihrem VW Caddy auf der Melchiorstraße unterwegs. Ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten, bog sie an der Einmündung nach links in die Metzinger Straße ein. Eine 77-Jährige, die mit ihrem Audi 80 auf der vorfahrtsberechtigen Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Autos kam. Beide Fahrer waren angegurtet, sodass zum Glück niemand verletzt wurde. Der VW Caddy war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

