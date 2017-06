Ostfildern (pol) - Ein Leichtverletzter und ein Schaden von mindestens 17 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Nürtinger Straße in die L 1204 ereignet hat. Ein 57-jähriger Ostfilderner war mit seinem Mercedes CLK auf der Nürtinger Straße vom Stadtteil Scharnhausen kommend unterwegs. An der Einmündung zur L 1204 hielt er an. Beim Anfahren übersah er jedoch einen Ford Fiesta, der der abknickenden Vorfahrtstraße der L 1204 nach links folgen wollte. Der 36-jährige Ford-Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Autos im Einmündungsbereich zusammenstießen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sämtliche Airbags im Ford aus. Der Ford-Fahrer erlitt dabei leichte Verbrennungen an der Hand und klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen.

Anzeige

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Obwohl der Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.