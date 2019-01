Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagabend in Echterdingen. Gegen 18.40 Uhr war eine 42-Jährige laut der Polizei mit ihrem Auto auf der Goldäckerstraße unterwegs und bog anschließend nach links in die Tübinger Straße ein. Dabei übersah sie den Wagen eines 51 Jahre alten Mannes, der auf der Tübinger Straße stadtauswärts fuhr. Der Fahrer versuchte offensichtlich noch, nach links auszuweichen. Da die 42-Jährige jedoch ihrerseits nach rechts auswich, kam es dennoch zum Zusammenstoß. An den Autos entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.