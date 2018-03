Anzeige

Neckartailfingen (pol)Kräftig gekracht hat es am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße 1256 bei Neckartailfingen. Kurz vor 10 Uhr hatte laut Polizei ein aus Richtung Stuttgart kommender, 48-jähriger Audi-Lenker die Bundesstraße 312 an der Abfahrt Neckartailfingen/ Schlaitdorf verlassen. An der anschließenden Einmündung in die K 1256 wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber den aus dieser Richtung nahenden Opel einer vorfahrtsberechtigen, 44 Jahre alten Frau. Diese wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf 5.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der nicht mehr fahrtüchtigen Pkw.