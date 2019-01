Anzeige

Kirchheim (pol)Eine kurze Unachtsamkeit einer 58-jährigen Autofahrerin hat am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Owen und Beuren zu einem Verkehrsunfall mit etwa 10.000 Euro Schaden geführt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 6.45 Uhr auf der L 1243 und bog auf die L1210 ein. Dabei übersah sie das in Richtung Beuren fahrende vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 53-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.