Frickenhausen (pol) - Wegen missachteter Vorfahrt ist am Donnerstagabend ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 79-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Max-Eyth-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Autofahrers. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt.

