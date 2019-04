Owen (pol)Zu einem Verkehrsunfall, der mit einem Schaden in Höhe von 12.000 Euro endete, ist es am Samstag um 23.00 Uhr gekommen. Der 35 -jährige Fahrer eines BMW befuhr dabei die Beurener Straße in Richtung Ortsmitte und bog nachfolgend nach links in die Kirchheimer Straße ab. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß auf der bevorrechtigten Kirchheimer Straße in Richtung Lenningen fahrenden Daimler, der von einem 61 -Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision, die mit dem wirtschaftlichen Totalschaden beider Fahrzeuge endete. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall niemand.