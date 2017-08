Esslingen (pol) - Eine Vorfahrtsmissachtung ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, welcher sich am Freitag gegen 12.00 Uhr in der Limburgstraße in Esslingen-Berkeim ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Stuttgarter wollte mit seinem Auto von der Limburgstraße nach rechts in den Oberwiesenweg einbiegen und übersah hierbei das von rechts kommende Fahrzeug eines 43-Jährigen, welcher die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision kam. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

Anzeige