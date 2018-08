Anzeige

Beuren (pol)Kostspielige Folgen hatte eine kurze Unachtsamkeit, die am Dienstagvormittag an der Einmündung der Linsenhofer Straße zum Beurener Tunnel zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Ein 68-Jähriger war gegen 10.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Linsenhofer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung Nürtingen unterwegs. An der Einmündung zum Beurener Tunnel übersah er einen von links kommenden und in Richtung Tunnel fahrenden, vorfahrtsberechtigten BMW. Dessen 58 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der Schaden mit geschätzten 15.000 Euro beträchtlich aus. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.