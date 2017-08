Baltmannsweiler (pol) - Der Fahrer eines schwarzen Pkw Kombis missachtete am Freitagmittag auf der Hauptstraße Hohengehren in Richtung Baltmannsweiler die Vorfahrtsregeln und brachte damit einen 80-jährigen Mountainbikefahrer zu Fall. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr als das Auto aus der Zollernstraße in die Hauptstraße einbog. Es kam zwar nicht zu einem direkten Kontakt zwischen Pkw und Radfahrer, trotzdem musste der 80-Jährige eine Vollbremsung machen, fiel von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Wagens mit Esslinger Kennzeichen hielt etwa 100 Meter nach der Unfallstelle kurz an und bog daraufhin nach links in die Pfarrstraße ab, wo sich seine Spur verlor. Nun bittet die Esslinger Polizei um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen und insbesondere zu dem flüchtigen schwarzen Pkw. Falls Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte unter 0711/3990-420.

