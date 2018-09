Anzeige

Filderstadt (pol)Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Bernhausen. Ein 43-Jähriger war um 16.10 Uhr mit einem Audi A4 von der Gartenstraße in die Nürtinger Straße eingefahren. Hierbei übersah er laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 44 Jahre alten Frau, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Fahrerin und zwei Mädchen in ihrem Pkw im Alter von sieben und elf Jahren leichte Verletzungen zuzogen. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.