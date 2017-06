Frickenhausen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr, auf der Straße Sieh-Dich-Für ereignet hat. Eine 65-jährige war mit ihrem Auto auf der Straße Sieh-Dich-Für unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen 79-jähriger Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

