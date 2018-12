Anzeige

Ostfildern (pol) Ein Verletzter und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Nellingen ereignet hat. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Skoda Fabia war gegen 22.15 Uhr mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Rinnenbachstraße die dortige Stoppstelle übersah und die Vorfahrt eines Peugeot-Fahrers missachtete, der zur gleichen Zeit von der Rinnenbachstraße nach rechts abbiegen wollte. Der Fahrer des Peugeot konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des Skoda. Ein Mitfahrer im Pkw des Unfallverursachers zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mittels eines Rettungswagens in eine Klinik verbracht, die anderen Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall entstand am Skoda ein Schaden von 5.000 Euro und am Peugeot von etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abschleppt werden.