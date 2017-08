Plochingen (pol) - Ein kurioser Unfall hat sich am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, auf der B10 in Höhe Plochingen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-jährige Fahrer eines Nissan auf der B10 in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs, als sich plötzlich sein linkes Vorderrad löste und auf die Gegenfahrbahn sprang. Hier wurde der VW Multivan eines 72-Jährigen am linken Hinterrad getroffen, wodurch sein Reifen platzte. Beide Fahrer konnten ihre Autos noch auf dem jeweiligen Standstreifen abstellen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Unfallursache war vermutlich ein technischer Defekt.

