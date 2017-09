Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen einschlägig polizeibekannten und vorbestraften 38-jährigen Mann. Er wurde am Dienstagmittag in Bernhausen beim Versuch, ein Motorrad zu entwenden, festgenommen.

Nach Polizeiangaben informierten Mitarbeiter einer Motorradwerkstatt in der Echterdinger Straße gegen 11.50 Uhr die Polizei darüber, dass in der Werkstatt ein mutmaßlicher Motorraddieb festgehalten wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige das Gelände und die offene Werkstatt betreten. Dort schnappte er sich eine mehrere tausend Euro teure Geländemaschine und versuchte, sie über den Hof auf die Straße zu schieben. Hierbei sprach er einen zufällig vorbeikommenden Passanten an und bat ihn, ihm zu helfen. Erst als ein Firmenmitarbeiter hinzukam, bemerkte der Fußgänger, dass es sich bei dem Tatverdächtigen nicht um einen Firmenmitarbeiter handelte. Beim Versuch, den sich heftig wehrenden 38-Jährigen festzuhalten, wurde der Passant durch Faustschläge erheblich verletzt. Der Passant und der Firmenmitarbeiter konnten den mutmaßlichen Dieb schließlich überwältigen und der Polizei übergeben.

Die Polizisten fanden bei ihm zudem ein etwa 1.000 Euro teures Mobiltelefon, welches er unmittelbar zuvor in einem nur wenige Meter entfernten Imbiss gestohlen hatte.

Der 38-Jährige wurde am Dienstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.