Filderstadt (pol) - Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstag ereignet hat, aber erst jetzt bekannt wurde, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Eine Neunjährige spielte zwischen 15.20 und 16 Uhr im Bereich der Fahrradständer am Freizeitbad in der Mahlestraße in Filderstadt-Bonlanden, als ein etwa 45-jähriger Mann aus dem Bad kam. Als dieser das Kind erblickte, entblößte er sich vor dem Mädchen und onanierte vor ihr, bis das Kind ins Bad flüchtete. Der Mann soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank, mit leichtem Bauchansatz gewesen sein. Er hatte ein schmales, langes, gebräuntes Gesicht, kurze, graubraune Haare mit auffallenden grauen Koteletten und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem grau-braunen T-Shirt.

Zudem führte er eine große, schwarze Badetasche mit. Die Polizei bittet unter der Nummer 0711/70913 um Hinweise.