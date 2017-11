Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Dienstagnachmittag ist ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender Mofa-Fahrer von der Polizei davongefahren und hat sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige sollte gegen 14.30 Uhr laut Polizei in der Tischardter Straße im Nürtinger Enzenhardt von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Mofafahrer Gas und flüchtete über mehrere Straßen und Gehwege hinweg bis ins Roßdorf. In der Rembrandtstraße wollte der Fahrer auf den Gehweg fahren, wobei er mit seiner Aprilia am Bordstein hängenblieb und auf den Asphalt stürtze. Hierbei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Sein Fahrzeug krachte gegen eine Mauer und ein Schaden von 1.500 Euro entstand. Da der 22-Jährige angab, Drogen konsumiert zu haben, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Mofa wurde sichergestellt, um es auf technische Veränderungen zu überprüfen.