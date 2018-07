Anzeige

Esslingen (pol/lh)Weil sie durch die Sonne geblendet worden ist, hat eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstagabend eine rote Ampel übersehen. Gegen 19 Uhr war die junge Frau nach Polizeiangaben mit ihrem VW Golf auf der Neckarstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung mit der Katharinenstraße passierte das Malheur. Sie fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit der von rechts kommenden Mercedes B-Klasse einer 46-jährigen Frau zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den anschließend nicht mehr fahrtüchtigen Pkw entstand ein Blechschaden in Höhe von annähernd 11 000 Euro.