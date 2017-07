Kirchheim (pol) - Am Freitagabend ist es laut Polizei an der Kreuzung Schlierbacher Straße/Untere Steinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen, weil eine Autofahrerin von der Sonne geblendet einen anderen Wagen nicht gesehen hat. Die 53-Jährige fuhr gegen 19 Uhr in Richtung Schlierbacher Straße. Als sie diese geradeaus überqueren wollte, übersah sie wegen der tiefstehenden Sonne eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß ,bei dem die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

