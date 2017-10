Anzeige

Plochingen (pol) - Zwei 27- und 28-jährige Fußgänger, welche von einem Fußballspiel in Stuttgart auf dem Weg nach Hause waren, wurden nach deren Angaben gegen 23.50 Uhr in der Hermannstraße in Bahnhofsnähe, von einer etwa 10-15 köpfigen Personengruppe plötzlich und unvermittelt angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Hierbei wurden die beiden Fußgänger, laut Polizei, nicht unerheblich im Gesicht und an den Beinen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Tätergruppe, welche aus insgesamt 20-25 männlichen Personen bestand und allesamt schwarz gekleidet waren, in Richtung Esslinger Straße. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.