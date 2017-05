Plochingen (pol) - Ein Fahrfehler und nicht angepasste Geschwindigkeit sind laut Polizei die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der B 10 zwischen Reichenbach und Plochingen ereignet hat. Ein 36-jähriger Stuttgarter war mit seinem VW Polo auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Um zu überholen, steuerte er seinen Polo ruckartig nach links. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Daraufhin riss er sein Lenkrad ruckartig nach rechts, wodurch das Heck seines Fahrzeugs ausbrach. Der VW schleuderte quer über beide Fahrstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in die Böschung.

Anzeige

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er sich überschlug und mehrere Meter auf dem Dach weiterrutschte, bevor auf die Beifahrerseite kippte und quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch seine 19-jährige Beifahrerin, die den Sicherheitsgurt angelegt hatte, erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro beziffert. Während der Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße mehrmals komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.