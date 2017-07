Beuren (pol) - Alkoholbeeinflussung und überhöhte Geschwindigkeit dürften laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich in der Nacht zum Montag in der Metzinger Straße im Ortsteil Balzholz ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Fiat war gegen 1.45 Uhr auf der leicht abfallenden L 1210 von Neuffen in Richtung Beuren unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er nach Angaben der Polizei mehrfach gegen den rechterhand verlaufenden Bordstein und im Anschluss geradlinig nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen in einem Hof abgestellten Renault Twingo, der gegen eine Gartenmauer geschleudert wurde und dort total beschädigt stehen blieb. Der Fiat wurde durch den Aufprall wieder auf die Fahrbahn zurückgeworfen und blieb schließlich auf dem links verlaufenden Gehweg ebenfalls völlig demoliert stehen. Ersthelfer betreuten den außerhalb des Fahrzeuges auf dem Boden liegend angetroffenen und nicht ansprechbaren Fahrer bis zum Eintreffen des Notarztes und Rettungsdienstes. Er kam anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch noch wegen des Verdachts auf Alkoholbeeinflussung Blut abgenommen. Der bei dem Unfall angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 13000 Euro. Die Feuerwehr aus Beuren wurde angefordert, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschlepper geborgen werden.

