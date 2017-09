Nürtingen (pol) - Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audis verursachte am frühen Samstagmorgen einen Unfall mit Fahrerflucht. Der Unbekannte war gegen 5.45 Uhr auf der Forststraße unterwegs in Richtung Kirchheimer Straße als er aus ungeklärten Gründen zunächst auf Höhe der Hausnummer 5 den Außenspiegel eines dort geparkten Skodas streifte bevor er mit einem ebenfalls am linken Fahrbahnrand geparkten Nissan kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls, schob er den Nissan auf einen dahinter geparkten Mercedes auf. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Tiefenbachstraße. Polizeiangaben zufolge wurden an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile gefunden. Demnach soll es sich beim Wagen des Fahrers um einen schwarzen Audi A6 handeln. Dieser müsste an der vorderen linken Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. An den geparkten Autos entstand ein Schaden in Höhe von 8.500 Euro. Die Polizei Nürtingen sucht nun Zeugen, welche insbesondere Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

