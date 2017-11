Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Donnerstagnachmittag geriet ein Ford Transit Fahrer ins Schleudern und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 26-Jährige befuhr laut Polizei um 12.40 Uhr mit seinem Auto die L 1205 in Richtung Wolfschlugen. Nach einer leicht ansteigenden Linkskurve sei ihm ein silberfarbener Opel Kombi zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegengekommen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Transit-Fahrer, seinen Angaben nach, nach rechts aus. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Der Ford kam nach links von der Straße ab und blieb auf dem Gelände einer Baum und Garten Firma stehen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Auf dem Gelände wurden durch den Unfall fast 100 Pflanzen beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 2.500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 erbeten.