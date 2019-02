Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) Bei einem Verkehrsunfall in der Eichendorffstraße ist am Donnerstagmorgen Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Eine 30-jährige Mercedesfahrerin war gegen neun Uhr aus Richtung Lenninger Straße kommend in der Eichendorffstraße unterwegs und wollte die nach rechts in die Aichelberstraße abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Dabei übersah sie eigenen Angaben zufolge aufgrund der Sonneneinstrahlung einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 49-Jährigen. Dessen Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, berichtet die Polizei.