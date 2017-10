Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Von der Sonne geblendet hat eine 72-jährige VW Golf-Fahrerin am Sonntagmorgen an der Kreuzung Ludwig-Jahn-Straße und Esslinger Straße einen Unfall verursacht. Die Golf-Fahrerin war laut der Polizei kurz vor neun Uhr auf der Ludwig-Jahn-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die vorfahrtsberechtigte Esslinger Straße einbiegen. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern, dass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenstießen. Verletzt wurde niemand.

Allerdings war der Golf nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt. Im Linienbus der Linie 119 von Denkendorf nach Esslingen saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Fahrgäste, die aber vor dem Eintreffen der Polizei bereits ausgestiegen waren. Das Polizeirevier Filderstadt sucht die beiden Fahrgäste und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.