Kirchheim/Teck (pol) - Von der tiefstehenden Sonne geblendet, hat ein 24-jähriger Kirchheimer am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, auf der Stuttgarter Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Kirchheimer war mit seinem VW Golf auf der Stuttgarter Straße unterwegs, wie die Polizei berichtet. Durch die Blendung erkannte er zu spät, dass die Ampel an der Kreuzung zur Isolde-Kurz-Straße Rot zeigte und die Fahrzeuge vor ihm deshalb warten mussten. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vor ihm stehenden Autos, dass dieser noch auf einen weiteren Wagen aufgeschoben wurde. Die betroffenen Fahrerinnen wurden zum Glück nur leicht verletzt und konnten nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen.

Der 24-jährige Unfallverursacher, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, erlitt bei dem Aufprall so schwere Gesichtsverletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf insgesamt knapp 6.000 Euro geschätzt.